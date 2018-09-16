Фальшивые пятисотки появились в Калуге

16.09.2018 14:24 797

Калужская полиция предупреждает: на территории области участились случаи обнаружения поддельных пятисотрублевых купюр.

Мошенники склеивают скотчем две или даже три части купюр аналогичного номинала.

Чтобы не оказаться владельцем фальшивки надо сравнить серийные номера денежного знака: на настоящих деньгах они совпадают.

Стражи порядка напоминают, при обнаружении фальшивых денег необходимо обратиться в полицию. Расплачиваясь подделкой, человек автоматически становится соучастником преступления.