За использование найденной карты женщина пойдет под суд

15.09.2018 19:00 2234

Калужанин заметил списание денег со своей карты и обратился в полицию.

Посетив магазин, мужчина забыл визитницу с картой на стеллаже. Этим немедленно воспользовалась 36-летняя покупательница, проходившая мимо. Оплачивая свои покупки, дама поднесла к терминалу чужую карту, благо она не требовала ввода пин-кода, ограбив потерпевшего на 391 рубль.

Теперрь калужанку будут судить за кражу, совершенную с банковского счета, сообщает пресс-служба УМВД области.