Два года тюрьмы светит крестьянину за кражу колхозного добра

16.09.2018 10:00 214

В одном из колхозов Перемышльского района пропали контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции.

Полиция быстро установила похитителя: им оказался неработающий местный житель. Прогуливаясь неподалеку, мужчина увидел вместительные контейнеры на неогороженной территории. Решив, что находка может пригодиться в хозяйстве, он ночью перевез тару на свой участок.

Воспользоваться похищенным хозяйственный крестьянин не успел, так как был схвачен стражами порядка. За присвоение колхозного имущества ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщает региональная пресс-служба УМВД.