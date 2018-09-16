Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Воскресенье, 16 сентября
$ 68.28 0.35
79.95 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Два года тюрьмы светит крестьянину за кражу колхозного добра

16.09.2018 10:00 0 214
Два года тюрьмы светит крестьянину за кражу колхозного добра

В одном из колхозов Перемышльского района пропали контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции.

Полиция быстро установила похитителя: им оказался неработающий местный житель. Прогуливаясь неподалеку, мужчина увидел вместительные контейнеры на неогороженной территории. Решив, что находка может пригодиться в хозяйстве, он ночью перевез тару на свой участок.

Воспользоваться похищенным хозяйственный крестьянин не успел, так как был схвачен стражами порядка. За присвоение колхозного имущества ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщает региональная пресс-служба УМВД.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

За использование найденной карты женщина пойдет под суд 15.09.2018 19:00

Веник не помог воришке замести следы 15.09.2018 15:07

Испугавшись за сына, женщина поверила мошеннику 15.09.2018 10:00

Любители газонной парковки не доплатили обнинской казне почти два миллиона 14.09.2018 21:01

Мать-алиментщица ответит по уголовной статье 14.09.2018 20:00

Алиментщик без сожаления расстался с имуществом 14.09.2018 19:00

Водитель сбил пешехода и скрылся 14.09.2018 17:00

Ребенок погиб из-за неосторожности отца 14.09.2018 15:42

За день в Калуге дважды обокрали пенсионерок. 14.09.2018 15:20

Алиментщик-рецидивист ответит по уголовной статье 14.09.2018 15:00


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть кино без рекламы

День Макснета – 13 сентября!

РСХБ запустил акцию «Хорошее начало» для МСБ

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Да, за счет бюджета
 140
Да, только за счет спонсоров
 204
Нет, у города есть более насущные проблемы
 411
Всего проголосовало: 755
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Лечение саркомы Юинга в Израиле

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.