Алиментщик-рецидивист ответит по уголовной статье

14.09.2018 15:00 215

Сотрудники калужского УФССП посетили алиментщика, проживающего на улице Глаголева.

Не застав дома нерадивого родителя, приставы встретили другого должника, задолжавшего алименты, безмятежно курившего у машины. Гражданин должен своей дочери 94 000 рублей и ранее уже привлекался к административной ответственности с наказанием в виде обязательных работ.

Алиментщика-рецидивиста, так удачно встретившегося приставам, доставили в отдел и привлекли на этот раз к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.