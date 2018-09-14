Алиментщик-рецидивист ответит по уголовной статье

Сотрудники калужского УФССП посетили алиментщика, проживающего на улице Глаголева.
Не застав дома нерадивого родителя, приставы встретили другого должника, задолжавшего алименты, безмятежно курившего у машины. Гражданин должен своей дочери 94 000 рублей и ранее уже привлекался к административной ответственности с наказанием в виде обязательных работ.
Алиментщика-рецидивиста, так удачно встретившегося приставам, доставили в отдел и привлекли на этот раз к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.
|
Водитель сбил пешехода и скрылся 14.09.2018 17:00
Ребенок погиб из-за неосторожности отца 14.09.2018 15:42
За день в Калуге дважды обокрали пенсионерок. 14.09.2018 15:20
На переходе в Обнинске пострадал пешеход 14.09.2018 14:10
Обнинская полиция оштрафовала 11 торговцев-нелегалов 14.09.2018 14:08
Двое несовершеннолетних пострадали в авариях 14.09.2018 13:45
Приставы навестили злостных алиментщиков 14.09.2018 12:30
В Калуге стартовал отопительный сезон 14.09.2018 12:18
Жители Обнинска жалуются президенту на городскую медицину 14.09.2018 12:09
В Калуге дорожная полиция дежурит у школ 14.09.2018 10:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: