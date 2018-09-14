Приставы навестили злостных алиментщиков

14.09.2018 12:30 191

Судебные приставы Калуги навестили нерадивых родителей, имеющих долги по алиментам.

В пятницу, 14 сентября, уже с 6 часов утра сотрудники УФССП стучали в двери неплательщиков, чьи долги перед детьми были весьма солидны: от 90 000 рублей. В ходе рейда оценивалось имущественное положение задолжавших граждан.

Обнаружив, что должник не бедствует, приставы арестовывают имущество и привлекают алиментщика к административной, а то и к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.