В Калуге дорожная полиция дежурит у школ

14.09.2018 10:45 130

На территории областного центра продолжается профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

Сотрудники полиции проводят рейды вблизи школ. В ходе проверок дорожные полицейские выявляют и пресекают нарушения правил перевозки детей.

Так же инспектора ГИБДД обращают внимание на нарушения ПДД пешеходами и водителями, которые их не пропускают.

В прошлый раз в ходе акции «Внимание – дети!» было наказано около 1000 водителей, из них 70 неправильно перевозили детей, а 100 не пропустили пешеходов. Так же 160 пешеходов, нарушивших ПДД были оштрафованы сотрудниками дорожной полиции, сообщил калужский ОГИБДД УМВД России.