Житель Сухиничей за один день отличился дважды

14.09.2018 10:28 147

Недавнов Сухиничах мужчина, крепко выпив, поссорился со своей знакомой и начал угрожать ей, убедительно демонстрируя гаечный ключ. Затем забрал у женщины ключи от ее машины и сел за руль. Испуганная дама, опасаясь за сохранность авто, позвонила в полицию.

Проехав несколько метров, угонщик зашвырнул ключи в бурьян, уехал из двора уже на собственном автомобиле, но вскоре был остановлен полицией. Обыскав пьяного водителя, полицейские обнаружили при нем подозрительное вещество растительного происхождения.

По заявлению потерпевшей полиция возбудила дела об угрозе убийством и завладении чужим автомобилем. Пьяная езда и растительное вещество, вероятно, добавят гражданину еще пару статей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.