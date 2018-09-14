В субботу в центре Калуги ограничат движение

15 сентября в Калуге пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации».
Калужане полюбили ежегодный праздник: в этот день бегут студенты, инвалиды, представители предприятий и организаций области.
Старт пробегу будет дан на Театральной площади.
В 10:50 стартует «Красная (сильнейшая) группа», в 12:00 – начало массовых стартов. Победителей наградят на Театральной площади в 12:30.
В связи с забегом с 9:00 до 14:00 на улице Кирова от Рылеева до Московской движение автотранспорта будет ограничено.
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