Местные производители угостят калужан своей продукцией

13.09.2018 16:08 141

С 14 по 16 сентября на открытой площадке спорткомплекса «Анненки» пройдет выставка-дегустация товаров калужских производителей, участников конкурса «Покупаем калужское».

Производители мясных и молочных продуктов, а так же выпечки и кондитерских изделий предложат свою продукцию на пробу калужанам и гостям города.