Обнинск потратил 10 миллионов на освещение улиц

13.09.2018 13:28 172

Улицы Обнинска осветили в этом году на сумму 10 миллионов рублей, выделив в пять раз больше денег, чем в прошлом.

По словам мэра города, освещение появилось даже там, где его никогда раньше не было: на улице Кутузова - от Пятницкого проезда до Самсоновского, а также на участке от улицы Труда до Баклаборатории. Также осветились улицы поселка Мирного, где, по сути, свет проводили заново.

Пока проблемой остается освещение жилых домов: дворовое освещение в Обнинске не было запроектировано изначально, поэтому разработана программа по установке светодиодных светильников на подъезды, сообщает новостной портал Obninsk.name.