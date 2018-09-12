Калужские дома ждет ремонт на миллиард

12.09.2018 14:54 363

Калужские чиновники проверили как идет капитальный ремонт домов № 92б и № 76 по улице Кирова.

В доме № 92б к 20 сентября будет отремонтирована кровля, а в 76-м доме кровля и вентиляция будут готовы к 24-му числу месяца. Оба дома были построены почти 60 лет назад и давно требовали ремонта.

Всего в этом году Фонд капитального ремонта планирует обновить 205 калужских домов на сумму более миллиарда рублей. Речь идет о замене лифтов и коммуникаций, ремонте кровли и фасадов. На сегодняшний день 124 дома уже приняты комиссиями, сообщает пресс-служба калужской думы.