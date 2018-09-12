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Родители первенцев не торопятся за пособием

12.09.2018 19:02 0 292
Родители первенцев не торопятся за пособием

Жители наукограда не спешат получать пособия на первенцев. Несмотря на активную разъяснительную работу, проводимую среди молодых семей сотрудниками соцзащиты, выплаты на новорожденных оформили пока только 80 человек, что для Обнинска мало.

Данная привилегия введена с января текущего года: пособие на первого ребенка выплачивается семьям, чей доход не превышает полуторократную  величину прожиточного минимума в регионе. Возможно, процесс получения льгот идет вяло потому, что многие семьи не могут участвовать в проекте по финансовым показателям, считает новостной портал Obninsk.name.


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