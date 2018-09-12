Родители первенцев не торопятся за пособием

Жители наукограда не спешат получать пособия на первенцев. Несмотря на активную разъяснительную работу, проводимую среди молодых семей сотрудниками соцзащиты, выплаты на новорожденных оформили пока только 80 человек, что для Обнинска мало.
Данная привилегия введена с января текущего года: пособие на первого ребенка выплачивается семьям, чей доход не превышает полуторократную величину прожиточного минимума в регионе. Возможно, процесс получения льгот идет вяло потому, что многие семьи не могут участвовать в проекте по финансовым показателям, считает новостной портал Obninsk.name.
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