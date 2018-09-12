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Мошенники продолжают обманывать людей в соцсетях

12.09.2018 12:00 0 271
Мошенники продолжают обманывать людей в соцсетях

Жительница Обнинска получила сообщение от родственницы с просьбой одолжить ей денег. Поверив сообщению от мнимой родни, женщина сразу перевела 12 000 рублей на указанный банковский счет.

Через некоторое время ей позвонила настоящая родственница и сообщила о взломе своего аккаунта в социальной сети и подозрительную рассылку, производящуюся от ее имени.

Потерпевшая обратилась в полицию, мошенников ищут, сообщила пресс-служба УМВД.


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