Получив доступ к банковской карте, вор снял 2 миллиона

12.09.2018 10:43 474

27-летний житель Юхновского района ответит по закону за кражу денег с банковской карты.

Завладев ею и пин-кодом потерпевшего, мужчина получил доступ к мобильному банку и всем счетам. Переводя деньги электронными платежами и обналичивая в банкоматах, вор оставил владельца карты без двух миллионов рублей.

Пока обвиняемый находится под подпиской о невыезде, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.