В Козельске сбили пешехода

12.09.2018 08:58 340

Пострадавший получил травмы в результате наезда, ему оказана помощь подоспевшей бригадой медиков. Подробная информация об обстоятельствах происшедшего уточняется, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сегодня, 12 сентября, в Козельске произошло ДТП. На улице Чкалова автомобиль «Шевроле» сбил пешехода на переходе.

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