Наркодиллер пять лет проведет за решеткой

12.09.2018 08:23 193

В октябре 2017 года молодой человек продал гражданину значительную дозу амфетамина – 0,38 грамма, которую покупатель добровольно сдал полиции. При обыске у торговца изъяли уже крупную партию психотропного вещества:10 свертков общей массой 43 грамма.

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