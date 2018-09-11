Деревянные ящики не выпустили в Бельгию

11.09.2018 20:00 266

Управление Россельхознадзора по Калужской области привлекло к административной ответственности предпринимателя из Малоярославца, за отправку древесно–упаковочного материала в Бельгию без маркировочного знака.

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