Более четырех миллионов потратит Людиново на чистую воду

11.09.2018 14:35 124

В Людиновском районе реализуется областная программа «Чистая вода».

За время ее действия на территории района отремонтировали более 15 километров коммуникаций почти на 8 миллионов рублей, заменив самые изношенные участки.

Новая областная субсидия на реализацию программы составила 4 млн 435 тысяч рублей, которую планируется потратить на капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации как районного центра, так и поселков, сообщает пресс-служба областного законодательного собрания.