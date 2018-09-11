Пенсионный фонд просит льготников поторопиться с выбором

11.09.2018 14:35 363

Пенсионный фонд напоминает, что граждане, имеющие право на набор социальных услуг, такие как бесплатный проезд по железной дороге, лекарства и санаторные путевки, могут выбрать натуральную или денежную форму получения льготы.

На сегодняшний день 97 000 жителей области получают ежемесячные денежные выплаты, а 40 000 предпочли получить социальные услуги в натуральном виде.

Пенсионный фонд России по Калужской области просит льготников определиться с выбором на будущий год до 1 октября, сообщает пресс-служба ведомства.