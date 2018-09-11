Обнинские полицейские изъяли более двух килограмм наркотиков

11.09.2018 09:54 224

Остановив машину для проверки, правоохранители обнаружили 20 брикетов гашиша, массой около 2 кг и 0,55 грамм марихуаны. Запрещенные препараты принадлежали водителю автомобиля, 29-летнему жителю наукограда.

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