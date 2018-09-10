5 гектаров засеяли лесом в честь дня города Людиново

10.09.2018 17:49 219

Акция «Живи, лес!» прошла в Людиново во время празднования дня города. Молодые деревья высадили на 5 гектарах.

Всего посажено 18 тысяч саженцев. На новом участке леса будут расти ели и дубы, сообщило областное министерство природных ресурсов и экологии. Сажать именно их решили, поскольку на выделенной площадке суглинистая почва, подходящая для этих лесных пород.

На соседних делянках также уже есть молодые дубы и елки.