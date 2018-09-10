Юноша повелся «на слабо» и утонул в Тарусе

10.09.2018 13:18 962

Молодой человек утонул в минувшие выходные в Тарусе, пытаясь переплыть Оку.

Как сообщают пользователи в группе «Калуга-Жесть», первокурсник поступил учиться в город и не знал особенностей местного течения. Товарищи взяли его «на слабо», и юноша отправился покорять реку.

Молодой человек попал в воронку и не смог выплыть. Тело первокурсника пока не нашли.