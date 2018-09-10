«Шевроле» и «Рено» не поделили Степана Разина

10.09.2018 11:19 492

Две иномарки столкнулись в воскресенье, 9 сентября, на перекрестке Степана Разина и Тульской.

Водитель «Шевроле» поворачивал со Степанки на Тульскую на зеленый сигнал светофора. Он не пропустил ехавшую прямо машину «Рено», сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате аварии пострадала молодая девушка — пассажирка «Рено». Она госпитализирована с сотрясением головного мозга.