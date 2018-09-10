Обнинские паурэлифтеры стали лучшими в мире

10.09.2018 09:28 525

Илья Маричев из Обнинска занял первое место на первенстве мира, которое проходило в ЮАР на минувшей неделе. 17-летний пауэрлифтер состязался в самой низкой весовой категории — 53 кг.

Он также стал лучшим в абсолютном мужском зачете.

Обнинская же спортсменка Дарья Ефимцева также стала победительницей на тех же состязаниях, сообщили на планерке в областной администрации. Девушка выступала в самом тяжелом весе более 84 кг.

В абсолютном женском зачете девушка стала второй.