Младший брат украл у старшего пивную банку с монетами

10.09.2018 08:10 494

Людиновец, пока жены не было дома, пригласил в гости младшего брата, с которым они пьянствовали. После возлияний младший ушел домой, а старший заснул.

Вернувшаяся домой супруга обнаружила, что пропали телефон за 6 тысяч и банка из-под пива, в которую скидывали мелкие монеты.

- По предварительным данным, в банке находились 10-рублевые монеты на общую сумму 1200 рублей, - заявила пресс-служба областного УМВД.

Мужчину задержали. Он рассказал, что телефон продал, а деньги потратил. За кражу ему грозит до двух лет.



