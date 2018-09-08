Две тонны чугунных батарей вынесли с козельской базы отдыха

08.09.2018 14:00 250

Двое жителей Козельского района похитили с базы отдыха 35 чугунных батарей общим весом более двух тонн.

Молодые люди проникли в один из корпусов через незапертое окно, демонтировали и вынесли 17 радиаторов с территории базы. На следующий день воры приехали уже на двух автомобилях и вывезли еще 18 батарей весом более тонны.

Общий ущерб составил более 28 000 рублей.

По факту кражи заведено уголовное дело, воришки ждут суда, сообщает МОМВД России «Козельский».