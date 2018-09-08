Две тонны чугунных батарей вынесли с козельской базы отдыха

Двое жителей Козельского района похитили с базы отдыха 35 чугунных батарей общим весом более двух тонн.
Молодые люди проникли в один из корпусов через незапертое окно, демонтировали и вынесли 17 радиаторов с территории базы. На следующий день воры приехали уже на двух автомобилях и вывезли еще 18 батарей весом более тонны.
Общий ущерб составил более 28 000 рублей.
По факту кражи заведено уголовное дело, воришки ждут суда, сообщает МОМВД России «Козельский».
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