Европа ждет калужские лисички

10.09.2018 08:00 605

В августе текущего года специалисты Управления Россельхознадзора по Калужской области проверили более 523 тонн продукции, идущей на экспорт.

В основном область экспортирует за границу лисички и пиломатериалы.

Калужские дрова и грибы отправляют в Польшу, Литву и Германию, сообщает пресс-служба ведомства.