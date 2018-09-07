Водитель протаранил пешехода и уехал

07.09.2018 14:18 418

Сегодня, 7сентября, спасательные службы Малоярославского района получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

На улице Советской в селе Недельное автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

В результате наезда пострадал человек, вызванная на место медицинская бригада оказала ему помощь. Личность водителя, покинувшего место ДТП после аварии, устанавливают сотрудники полиции, сообщает пресс-служба регионального МЧС.