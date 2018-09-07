В Людиново водитель сбил женщину и скрылся

07.09.2018 14:36 300

В районе дома №7 по улице. Щербакова машина, двигаясь задним ходом, сбила 63-летнюю местную жительницу, стоявшую у края проезжей части дороги.

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