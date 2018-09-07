20 000 штрафа заплатит изготовительница фальшивых справок

07.09.2018 11:20 418

Мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней калужанки, желающей получить кредит на основании подложных справок о доходах.

Напомним, что женщина представила в банк самостоятельно изготовленные справки по форме « 2-НДФЛ», на основании которых ей одобрили кредит в 700 000 рублей.

Учитывая раскаяние подсудимой, судья приговорил ее к штрафу в размере 20 000 рублей, сообщает пресс-служба калужской прокуратуры.