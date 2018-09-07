Закон об оружии даст послабление стрелкам

07.09.2018 11:01 1047

В январе 2019 года вступят в силу изменения, внесенные в Федеральный закон об оружии, которые позволят владельцам любого охотничьего и спортивного длинноствольного оружия, самостоятельно снаряжать патроны к ним, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Новые поправки в законодательстве, позволят владельцам оружия использовать стрелянную гильзу гражданского огнестрельного длинноствольного оружия по несколько раз, а ведь она является одной их самых дорогих частей патрона.