Распространителя каннабиса повязали в Обнинске

07.09.2018 10:47 325

Полицейские изъяли у 23-летнего жителя Обнинска наркотики растительного происхождения, хранимые им для дальнейшего распространения.

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