Две автоледи не поделили трассу

07.09.2018 10:36 470

Водители обеих машин получили травмы: хозяйка «Хендая» - ушибы и растяжения, женщина за рулем «Ниссана» госпитализирована с сотрясением головного мозга.

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