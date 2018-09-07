Калужане выберут народного участкового

07.09.2018 08:59 252

11 сентября в Калужской области стартует первый этап ежегодного Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

В ходе проекта, жители области будут голосовать за лучшего участкового на интернет сайте УМВД России по калужскому региону, где будет размещена информация о сотрудниках полиции.

Победители первого этапа определятся большинством голосов

Лучший участковый Калужской области будет бороться за победу на Всероссийском конкурсе, который пройдет в форме онлайн голосования уже на официальном сайте МВД России, сообщает пресс-служба ведомства.