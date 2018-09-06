Отечественный мотороллер свалился в кювет

06.09.2018 17:26 248

Грузовой мотороллер «Муравей» съехал в кювет в четверг, 6 сентября, в 15:15 в поселке Шайковка Кировского района.

В результате аварии пострадал один человек.

Ликвидировать последствия ДТП с мотороллером примчались 9 представителей спецслужб, из которых четверо спасатели, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.