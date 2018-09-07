Сотрудники ГИБДД объявляют охоту на пьяных водителей

07.09.2018 06:59 414

Профилактическое мероприятие «нетрезвый водитель» объявили сотрудники ГИБДД. Целенаправленно искать шоферов подшофе будут в пятницу и субботу 7 и 8 сентября, и в пятницу и субботу 14 и 15 сентября.

Ловить нарушителей будут методом сплошных проверок на трассах М-3 «Украина» и А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы напоминают что за нетрезвое вождение можно лишиться прав на 1,5-2 года.

За 8 месяцев на дорогах федерального значения региона зарегистрировано 12 автомобильных аварий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. В результате происшествий 14 человек получили травмы, 5 – погибли.