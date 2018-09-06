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Наивная женщина 5 раз попалась мошенникам

06.09.2018 18:42 3 324
Наивная женщина 5 раз попалась мошенникам

Жительницу Медыни с 2012 года обманули пять раз. Сначала она отдала 25 тысяч рублей экстрасенсу, чтобы узнать будущее близких. Предсказания не сбылись.

В этом году женщине позвонили неизвестные и заявили, что ей, как пострадавшей от мошенников-экстрасенсов, положены 500 тысяч рублей. Но надо заплатить налог - 30 тысяч.

Жительница Медыни перевела деньги, ей сказали что перевод не прошел, она вновь перечислила финансы... Так она отдала мошенникам 90 тысяч.

Через некоторое время ей сообщили, что другой пострадавший отказался от компенсации и она получит деньги за него, но надо отдать еще 30 тысяч.

Только потеряв в общей сложности 120 тысяч пострадавшая пошла в полицию. Мошенников ищут.


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