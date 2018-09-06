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Более 100 водителей-нарушителей поймали на встречке за 11 дней

06.09.2018 16:30 1 385
Более 100 водителей-нарушителей поймали на встречке за 11 дней

Сотрудники ГИБДД за время операции «Встречная полоса» остановили более 100 водителей, нарушивших правила.

Каждого нарушителя мало того, что оштрафовали тысячу — полторы рублей, так ему еще и прочитали лекцию о правильной езде, разметке и т. д.

Дежурили инспекторы на федеральных трассах М-3 «Украина», А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», А-108 МБК «Брестско-Симферопольское шоссе» в наиболее аварийных местах и там где водители чаще всего обгоняют по встречной полосе, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД


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