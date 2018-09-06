В детском центре была неисправная пожарная сигнализация

06.09.2018 13:54 285

Нарушения пожарной безопасности нашли при проверке детского развивающего центра в Калуге. Система оповещения была неисправна, актов о ее проверке не было.

Также в заведении отсутствовали планы эвакуации, на светильниках не было защитных колпаков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Руководитель центра не обучен пожарно-техническому минимуму, журнала противопожарного инструктажа также нет.

Виновного привлекли к административной ответственности.