Сплетника оштрафовали за болтовню

06.09.2018 11:44 976

52-летнего калужанина признали виновным в незаконном распространении личной информации, попросту говоря, в сплетнях.

В январе этого года обвиняемый рассказал о личной жизни знакомой без ее согласия, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина раскаялся, но его все равно приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей.