Иномарка врезалась в лося на Киевской трассе

06.09.2018 08:01 1129

Лось выбежал на трассу М3 «Украина» в час ночи в четверг, 6 сентября, на 212 км — в нескольких км от Бабынино. Водитель «Тойота Сиента» не успел затормозить и врезался в крупное животное.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Последствия аварии ликвидировали 13 человек и 5 единиц спецтехники.

Судя по фото с места, водитель иномарки получил серьезные травмы.