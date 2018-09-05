Антибиотики, растительные жиры и вредные бактерии находили в мясе и молоке в регионе

05.09.2018 21:00 273

Специалисты Россельхознадзора проверили 750 молочных и мясных продуктов с начала года.

В 39 из 481 образцах мясной продукции нашли вредные микроорганизмы и бактерии: листерии и кишечные палочки, сообщила пресс-служба ведомства. В двух пробах мяса был антибиотик.

Более 10% проверенных молочных продуктов (29 из 261 образца) оказались подделками. В основном молочку фальсифицировали с помощью растительного жира и сухого молока. В одной пробе масла и одной — молока нашли антибиотики.

Предприятия, допустившие нарушения, наказаны. У производителей фальсификатов грозят отобрать лиценцию. Недобросовестные поставщики не называются.