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Антибиотики, растительные жиры и вредные бактерии находили в мясе и молоке в регионе

05.09.2018 21:00 0 273
Антибиотики, растительные жиры и вредные бактерии находили в мясе и молоке в регионе

Специалисты Россельхознадзора проверили 750 молочных и мясных продуктов с начала года.

В 39 из 481 образцах мясной продукции нашли вредные микроорганизмы и бактерии: листерии и кишечные палочки, сообщила пресс-служба ведомства. В двух пробах мяса был антибиотик.

Более 10% проверенных молочных продуктов (29 из 261 образца) оказались подделками. В основном молочку фальсифицировали с помощью растительного жира и сухого молока. В одной пробе масла и одной — молока нашли антибиотики.

Предприятия, допустившие нарушения, наказаны. У производителей фальсификатов грозят отобрать лиценцию. Недобросовестные поставщики не называются.


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