Нелегальные мигранты работали на мясокомбинате под Юхновом

05.09.2018 19:00 568

Полицейские и сотрудники ФСБ во время рейда обнаружили 8 нелегалов, которые работали на мясокомбинате в деревни Ольхи Юхновского района.

Приезжие из Таджикистана и Узбекистана трудились без патентов, сообщила пресс-служба областного УМВД. Они перерабатывали мясо и готовили мясную продукцию.

Мигрантов оштрафовали. Их работодателю грозит до 800 тысяч штрафа за каждого нелегала.