Пять центральных калужских дворов признали самыми плохими

05.09.2018 13:44 463

29 городских дворов были обследованы в центре Калуги, из них выбрали пять, которые требуют ремонта в первую очередь.

Лидерами антирейтинга признали дворы домов № 9 на Площади Победы, № 67 на Тульской, № 80 на Ленина, № 31 на Московской и № 154 на Суворова. Эти дворы будут приоритетными в программе ремонта и благоустройства в 2019-20 годах, сообщила пресс-служба городской думы.

Остальные дворы в центре в общем в порядке, если не считать выкопанные для ремонта теплотрасс ямы.