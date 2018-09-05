Судебные приставы просят совета, как лучше собирать алименты

Предложения о том, как улучшить взыскание алиментов, начали собирать на официальном сайте судебных приставов в Калужской области.
Принимать идеи будут в течение всего сентября, а лучшие потом начнут использовать, сообщила пресс-служба ведомства.
За первые дни в опросе приняли участие более 700 человек.
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