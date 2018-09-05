Судебные приставы просят совета, как лучше собирать алименты

05.09.2018 13:27 244

Предложения о том, как улучшить взыскание алиментов, начали собирать на официальном сайте судебных приставов в Калужской области.

Принимать идеи будут в течение всего сентября, а лучшие потом начнут использовать, сообщила пресс-служба ведомства.

За первые дни в опросе приняли участие более 700 человек.