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Жители Обнинска называют детей Амалия, Меланья, Даррен и Гордей

05.09.2018 12:37 2 349
Жители Обнинска называют детей Амалия, Меланья, Даррен и Гордей

За август в наукограде родились 120 детей, 46 из них стали первыми, 53 — вторыми в семье.

Самые креативные родители Обнинска назвали малышей Амалия, Камилла, Клементина, Мелания, Мирон, Злата, Гордей, Прохор, Архип, Даррен и Роберт, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Умерло в Обнинске меньше, чем родилось. За август скончались 114 человек, из них 11 — приезжие. 37 жителей наукограда ушли из жизни в возрасте от 80 до 100 лет.


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