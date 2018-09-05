Жители Обнинска называют детей Амалия, Меланья, Даррен и Гордей

05.09.2018 12:37 349

За август в наукограде родились 120 детей, 46 из них стали первыми, 53 — вторыми в семье.

Самые креативные родители Обнинска назвали малышей Амалия, Камилла, Клементина, Мелания, Мирон, Злата, Гордей, Прохор, Архип, Даррен и Роберт, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Умерло в Обнинске меньше, чем родилось. За август скончались 114 человек, из них 11 — приезжие. 37 жителей наукограда ушли из жизни в возрасте от 80 до 100 лет.