Водитель легковушки задом сбил бабушку

05.09.2018 11:36 488

79-летняя старушка оказалась под колесами машины в Козельске на улице Чкалова у местных торговых палаток.

Днем во вторник, 4 сентября, водитель на «Шкоде» сдавал назад и не заметил пенсионерку, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Бабушка госпитализирована с сотрясением головного мозга и гематомой на правой стороне лица.



