Гнилой столб ЛЭП угрожал жителю Сухиничей

05.09.2018 12:50 288

Житель частного дома на улице Декабристов в Сухиничах пожаловался в прокуратуру на гнилой столб, сообщила пресс-служба ведомства.

Опора ЛЭП была деревянная. От времени она покосилась и грозила рухнуть на крышу дома заявителя. Провода при этом были бы оборваны.

Столб восстановили, должностное лицо оштрафовали за нарушение правил использования устройств.