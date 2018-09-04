Москвич зарезал случайную 72-летнюю знакомую

04.09.2018 17:24 658

20-летний уроженец Чечни 26 августа приехал из Москвы в дачный поселок в Обнинске, чтобы помочь со строительными работами своему знакомому. Вечером мужчины выпивали вместе с двумя пожилыми дамами. Затем молодой москвич продолжил возлияния наедине с 72-летней пенсионеркой.

Вспыхнула ссора. Уроженец Чечни схватил нож и зарезал старушку, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Утром он сообщил товарищу, что закопал пенсионерку на ее дачном участке и скрылся. Молодого человека задержали. Его будут судить за убийство.