Водитель-нарушитель попал в соцсети и может лишиться прав

04.09.2018 18:55 659

Сотрудники ГИБДД по ролику в социальных сетях обнаружили грубое нарушение правил дорожного движения.

Водитель большегруза «Скания» в Калуге выехал на встречку на улице Московской в районе дома 338 «А». Полицейские разыскали 36-летнего шофера, сообщил отдел пропаганды городского ГИБДД.

Водитель признался, что на встречку он выехал, чтобы не столкнуться с другим автомобилем. Но административное дело на шофера все равно завели. Ему придется в суде доказать правильность опасного маневра, иначе водителя могут лишить прав на срок до полугода.